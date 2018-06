L'agente di Sime Vrsaljko Giuseppe Riso ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'esterno destro ex Sassuolo, dal 2016 all’Atletico Madrid e da tempo nei radar del Napoli: «Al momento è concentrato sul mondiale, che disputerà con la maglia della nazionale croata. Acquistarlo è un’idea venuta in mente a tanti altri grandi club, non solo al Napoli».

