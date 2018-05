Weekend di festeggiamenti a Capri per il presidente De Laurentiis

di Mariano Della Corte

Capri. Weekend tra amici, famiglia e feste di compleanno per il produttore cinematografico e presidente dell' SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha scelto l'isola azzurra per il suo primo ritiro estivo post campionato. Un lungo weekend per la famiglia De Laurentiis che, come da tradizione, ha soggiornato al Grand Hotel Quisisana dove il produttore, amico della famiglia Morgano sin da giovanissimo, preferisce villeggiare sull'isola, scegliendo sempre le stesse suite con vista sui Faraglioni.



Le prime 69 candeline sono state spente la sera di giovedì 24, insieme alla famiglia e agli amici più stretti presso il ristornate Rendez-Vous del Grand Hotel Quisisana. I festeggiamenti sono continuati anche il giorno dopo, ieri sera, presso il ristorante Aurora, meta preferita del jet set sull'isola, che il presidente del Napoli frequenta da sempre. Per commentare in maniera simpatica e benaugurale l'arrivo di Carlo Ancelotti come nuovo allenatore del football team, Mia D'Alessio e Franco Aversa, titolari del ristorante, hanno fatto recapitare una festosa torta al presidente con su scritto: “Ancelotti va bene, Koulibaly deve restare”. Divertita la reazione di De Laurentiis che è stato immortalato con un video postato su Instagram dal figlio Luigi, mentre spegneva le candeline.



Dopo la cena immancabile una foto di rito del presidente sportivo con i proprietari di Aurora, Mia e Franco, che hanno posato con una torta giocattolo decorata col simbolo dell' SSC Napoli. Si preannuncia così l'arrivo anche di grandi personalità italiane sull'isola, per l'estate 2018, infatti la sera prima, sempre tra i tavoli dell'Aurora, aveva festeggiato il compleanno Leonardo Del Vecchio, re di Luxottica, nella top 3 degli imprenditori più ricchi d'Italia. Proprio ieri sera, invece, mentre il patron del Napoli festeggiava gli anni, in una saletta privé dell'Aurora cenava il produttore cinematografico Pietro Valsecchi, anche lui habituè di Capri, dove possiede una Villa storica e straordinaria, immersa nella verde pineta della collina di Tuoro.

