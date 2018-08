Ultimo test, poi si farà sul serio. Carlo Ancelotti vuole cominciare a vedere il suo vero Napoli nell'amichevole contro il Wolfsburg, ultima tappa prima dell'avvio della stagione che per il Napoli comincia con un impegno non da poco, la trasferta in casa della Lazio e subito dopo la sfida al Milan al San Paolo. Il tempo dei test sta per scadere e il tecnico di Reggiolo vuole provare le soluzioni da lanciare in campionato. Ancelotti in questo suo primo mese azzurro ha acquisito delle certezze a cominciare dalla difesa che sarà quella dello scorso anno, con Albiol e Koulibaly e al centro e Hysaj e Mario Rui terzini, ma è invece in pieno fermento il centrocampo, dove tra poco si attende una staffetta tra Hamsik, che sta imparando il nuovo ruolo di regista, e Diawara che ha colpito il tecnico e si candida a una maglia da titolare alla prima di campionato.

Questa la formazione titolare: Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.



SEGUI LA DIRETTA



1'

© RIPRODUZIONE RISERVATA