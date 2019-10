Younes abbraccia i suoi tifosi «Che bello essere a Napoli»

«Younes ha avuto un periodo di flessione venti giorni fa, ora sta molto bene, può anche giocare». Così Carlo Ancelotti ha commentato oggi in conferenza stampa il momento di Amin Younes, l'esterno tedesco che aspetta ancora la sua chance.



L'ex Ajax si è allenato al meglio in questi giorni, ma nel frattempo ha voluto ringraziare via social i tifosi che l'hanno accolto alla grande in azzurro. «Grazie tifosi! È bello essere a Napoli» ha scritto Younes dal suo account ufficiale, postando un collage di foto che lo ritraggono insieme a tanti fan.



© RIPRODUZIONE RISERVATA