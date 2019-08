Younes e l’amore azzurro: «Tifosi potete contare anche su di me»

È chiamato alla sua prima grande stagione in azzurro dopo un finale di campionato in crescendo, così Amin Younes viole convincere i napoletani ed il napoli che ha scommesso su di lui. «L’obiettivo è affermarsi con questa maglia e vincere a Napoli qualcosa di importante».



Ai microfono dei media tedeschi l’esterno azzurro racconta il suo momento. «Spero di poter fare bene e segnare quest’anno. Davanti a me ci sono calciatori fortissimi come Mertens, Callejon o Insigne, ma ho già fatto vedere ai tifosi che possono contare anche su di me», ha continuato.



«Qui siamo come una grande famiglia, merito anche dello staff e di Ancelotti che per noi è come un padre», ha detto il tedesco. «All’inizio della mia avventura qui ci sono stati dei fraintendimenti, ma ora non ci penso. La nazionale? È un obiettivo, ma devo fare bene a Napoli per raggiungerla».

