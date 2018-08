Younes detta i tempi del rientro: «Step by step verso il recupero»

Tra gli infortunati di lungo corso in casa Napoli non si può dimenticare Amin Younes. Il tedesco, arrivato da svincolato in azzurro qualche mese fa, procede a grandi passi verso il recupero dopo aver cominciato insieme con lo staff medico napoletano il lungo percorso verso il rientro. Già da Dimaro, infatti, Younes lavora al recupero del tendine d'Achille che lo tiene ormai da diversi mesi lontano dal campo.



«Mi sento sempre meglio giorno dopo giorno. Proseguiamo step by step verso il recupero», ha scritto in un messaggio dal suo account Instagram il calciatore. Younes sfoggia il sorriso mentre mette nuovamente piede in campo, quel campo che spera di poter calcare nuovamente prima di Natale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA