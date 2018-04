Younes, Wolfsburg dietro le accuse: il tedesco sarebbe pronto alla firma

Il nonno, poi il centro sportivo, alla fine addirittura la camorra. In mezzo una chiacchierata non benaugurante con Maurizio Sarri e quella voglia di Mondiale da giocare con la Germania. Nella storia tra Younes e il Napoli tanti capitoli, ma la verità potrebbe venire proprio dal mercato: secondo quanto riportato in Germania, infatti, il calciatore oggi ancora all'Ajax sarebbe in procinto di firmare con il Wolfsburg, squadra che l'avrebbe convinto al trasferimento nella prossima stagione.



Dalle parole di Sport1, infatti, l'affare sembrerebbe ad un passo dalla conclusione. Per Younes pronto un quadriennale con il Wolfsburg e conseguenti saluti al Napoli. Il club azzurro, nonostante tutte le ultime novità arrivate nelle ultime settimane, resta tranquillo, forte di una firma del calciatore valevole dalla prossima estate, come più volte ribadito dall'avvocato Grassani, e qualsiasi club volesse prendere il calciare si troverebbe a dover trattare con gli azzurri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA