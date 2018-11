Younes esulta sui social: «Allenamento completo, ritorno»

L'infermeria napoletana potrebbe svuotarsi del primo elemento molto velocemente nei prossimi giorni. si tratta di Amin Younes, l'esterno tedesco con origini libanesi arrivato a costo zero nell'ultima estate di mercato e che non ha mai esordito in maglia Napoli a causa di problemi fisici che lo tengono fuori ormai da diversi mesi.



Durante la conferenza di ieri a Castel volturno, Ancelotti ha annunciato che la tabella di marcia del suo recupero procede bene: «Younes sta lavorando, è nella stessa situazione di Ghoulam, potremo riaverlo per fine mese» ha confessato l'alleatore e la conferma dei miglioramenti è arrivata poi dallo stesso club sul sito ufficiale: «Younes ha svolto per la prima volta allenamento con il gruppo, compresa la partitina», la nota.



Anche Amin esulta felice direttamente sui social. Il tedesco ha pubblicato un post eloquente dal suo account Instagram: «Oggi ho finito il mio primo allenamento al completo con la squadra, compreso di partita 11 contro 11. Il mio rientro è vicinissimo» le parole dell'esterno che, a questo punto, finirà con ogni probabilità tra i convocati dopo la sosta di novembre.



