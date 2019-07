Napoli, Younes fa autocritica: «Non è mai bello perdere»

«È la prima partita e l’importante in questa fase è allenarsi bene e prepararsi per vincere nelle gare ufficiali, anche se non fa mai piacere perdere». Amin Younes guarda già avanti, il test col Benevento non deve far preoccupare gli azzurri.



«Io sto bene, anche fisicamente, anche se non mi è piaciuta la mia partita», ha continuato a Tv Luna. «È importante lavorare bene ogni giorno e credo che per la prima partita di campionato staremo tutti bene».

