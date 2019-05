Younes, l'oro a costo zero: l'attaccante tedesco arrivato a Napoli gratis

di Roberto Ventre

Younes, il grande affare del Napoli, a parametro zero: il colpo del direttore sportivo Giuntoli che lo ha preso a scadenza di contratto dall'Ajax, dopo aver osservato le sue giocate nei primi due anni con i lancieri (nel 2016-2017 giocò a maggio la finale di Europa League contro il Manchester United) e a giugno venne convocato da Loew nella nazionale tedesca e fu tra i protagonisti della Confederations Cup vinta in Russia dalla Germania. E Younes da un paio di partite sta tirando fuori i numeri migliori del suo repertorio, soprattutto a Frosinone dove è stato il migliore in campo guadagnandosi la punizione poi trasformata da Mertens e realizzando il gol spettacolare del raddoppio.



L'attaccante tedesco di origini libanesi, 25 anni, arrivò quest'estate a luglio, dopo che saltò la possibilità del suo trasferimento sei mesi prima a gennaio: il tedesco giunse in ritiro a Dimaro infortunato per la rottura del tendine d'Achille, un infortunio grave che l'ha costretto a un duro lavoro per poter tornare in gruppo: Ancelotti lo ha fatto esordire contro il Frosinone l'8 dicembre, giocò qualche minuto nel finale lasciando già vedere qualche buon numero. Poi da inizio anno ha svolto un lavoro specifico ad Anversa per tornare al top della condizione e al rientro a Castel Volturno è apparso subito molto tonico e pronto a rilanciarsi nella mischia. E per il tedesco c'è stato subito spazio, il 17 marzo contro l'Udinese è stato schierato titolare da Ancelotti e ha segnato il suo primo gol con il Napoli.



