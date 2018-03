Younes vuole tornare in Germania: «Seguito da Bayern e Gladbach»

Poteva essere un rinforzo importante lo scorso gennaio, ma alla fine potrebbe non esserlo nemmeno ad agosto. Amin Younes si allontana sempre più dal Napoli e, a sentire le voci che arrivano dall'estero, il motivo sarebbe proprio il mercato. Secondo quanto riportato dalla Bild, infatti, Younes, che è in rotta anche con l'Ajax, vorrebbe tornare a giocare in Bundesliga il prossimo anno, campionato che ha già conosciuto prima di trasferirsi in Olanda.



Sulle tracce del tedesco con origini libanesi ci sarebbero le principali squadre della Bundes: Bayern Monaco, ma anche Lipsia, Schalke 04 e lo stesso il Borussia Monchengladbach, club dove Younes ha mosso i primi passi nel calcio professionistico. Il Napoli, forte di un pre-contratto firmato lo scorso gennaio, farà valere le proprie volontà al termine della stagione: il calciatore potrebbe cambiare idea su un suo futuro a Napoli o lasciare subito l'azzurro con annesso pagamento di una penale o tramite una cessione ad un nuovo club.

