Younes ricorda l'amico Nouri: «Sempre nei nostri pensieri»

Due gol in azzurro ed un cuore d'oro. Lo aveva già fatto intendere Amin Younes qualche mese fa, quando aveva dovuto scegliere il suo nuovo numero di maglia a Napoli: la decisione era caduta sul 34, il numero che aveva indossato con lui l'amico Abdelhak Nouri, giovane promessa dell’Ajax che nell'estate del 2017 si adagiò improvvisamente a terra, esanime, colpito da aritmia cardiaca e non è mai rientrato in campo.



Anche ieri, nel giorno del compleanno di Nouri, l'esterno azzurro ha voluto lanciare il suo augurio. «Compi 22 anni oggi, sei sempre nei nostri pensieri» ha scritto Younes sui social. Il 21 agosto scorso Nouri si è risvegliato dal coma, ma i gravi e permanenti danni cerebrali riscontrati non gli hanno mai permesso di tornare ad una vita regolare.



