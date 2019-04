Younes si prende il Napoli: «Darò il massimo per questo club»

«Credo di vivere un buon momento, ma devo allenarmi ancora meglio per la squadra. Non è importante fare gol, è importante aiutare i miei compagni e che tutta la squadra faccia bene». Amin Younes sorride, sa di aver sfruttato ancora una volta al massimo le sue qualità, ma non si accontenta. «Voglio allenarmi ogni giorno per stare bene. Ancelotti è stato importante per me in questi mesi, così come lo è stato tutto lo staff. Sentivo tanta pressione, lui mi ha aiutato molto in una nuova squadra, un nuovo campionato e con una nuova mentalità. Mi hanno aspettato e dato l’opportunità di migliorare, sono grato a loro e voglio restituire alla squadra e all’ambiente questa fiducia».



Ancelotti aveva fatto i complimenti all'esterno tedesco, parlando del prossimo come dell'anno della consacrazione per lui. «Lo spero, ma spero ancora di più che possa esserlo per tutta la squadra» ha confessato a Dazn Younes. «Io darò il mio massimo per la città e la squadra, è il mio obiettivo. I gol non sono importanti, sono felice per questo momento ma non ci penso troppo, voglio essere importante per questo club».

© RIPRODUZIONE RISERVATA