Youth League, crolla il Napoli: il Psg vince 5-2, ottavi più lontani

Una gara divertente, ma di certo non il finale che ci si augurava. Il Napoli Primavera crolla in casa e trova la prima sconfitta in questa stagione di Youth League, a Frattamaggiore passa il Paris Saint Germain dei pari età, abile ad imporsi con un deciso 4-2 complicando le cose in casa Napoli. Con il ko di oggi, infatti, la squadra di Baronio resta al terzo posto, a -4 in classifica dai parigini e in attesa che Stella Rossa e Liverpool concludano il turno questa settimana.



La partenza è tutta di marca francese: al quarto d'ora è bellissima l'azione che porta gli ospiti in vantaggio grazie al gol di Muinga. La risposta azzurra fatica ad arrivare, Baronio si affida a Sgarbi ed Energe per la manovra offensiva ma l'assenza di Gaetano sembra farsi sentire e il centrocampo non è nella sua migliore giornata. Prima dell'intervallo arriva anche il raddoppio parigino: è Kapo a superare D'Andrea e a chiudere una prima frazione deludente per gli azzurri.



Chi si aspetta la reazione nella ripresa, però, resta deluso. Baronio lancia in campo Palmieri, ma il gol che arriva è ancora del Psg: Aouchiche sigla il tris con una rete bellissima e in casa Napoli cala lo sconforto. Quando tutto sembra già finito, ecco la risposta napoletana: gli azzurri segnano due gol in quattro minuti prima con Gaetano, appena entrato in campo, poi con il tap-in di Zedadka a seguito di una grande occasione del numero 10 azzurro. La partita sembra riaperta, ma sul più bello i padroni di casa si sciolgono e i parigini allungano nuovamente: Yaisien sorprende D'Andrea al 70°, poi è Coulibaly a chiudere il match un attimo prima del fischio finale, mettendo in serio rischio il futuro azzurro nella competizione.

