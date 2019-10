Youth League, gli azzurrini con Gaetano cercano il colpo

di Gennaro Arpaia

Ancora una volta in campo ci sarà Gianluca Gaetano, valore aggiunto del Napoli di Roberto Baronio per una gara da vincere ad ogni costo. La delusione per il pari in extremis contro il Liverpool nel primo turno del girone deve essere accantonata, oggi a Genk gli azzurrini apriranno le danze della giornata per provare a strappare i primi tre punti della loro stagione europea.



Immancabile la presenza del giovane napoletano - aggregato anche ieri alla prima squadra di Carlo Ancelotti fino all'allenamento di rifinitura della Luminus Arena e prestato' alla squadra di cui lo scorso anno era incontrastato leader - che anche oggi sarà il punto di riferimento degli undici scelti da Baronio.



