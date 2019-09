Napoli, che beffa in Youth League: Mancino fa sognare, pari Liverpool

Un sogno che stava per realizzarsi, poi la doccia fredda. L'1-1 finale di Frattamaggiore sta stretto al Napoli di Roberto Baronio che faceva oggi il suo esordio in Youth League. Azzurrini agguerriti in avvio ed aiutati dalla presenza in campo di Gianluca Gaetano, ormai da mesi stabilmente in prima squadra, capaci di mettere i Reds alle corde per tutto il primo tempo e di trovare anche il vantaggio alla mezz'ora con la rete di Mancino.



Il vantaggio resiste a lungo ma nella ripresa la forza degli ospiti si fa notare. Il Napoli Primavera comincia ad abbassare il proprio baricentro e nonostante i cambi di Baronio gli azzurrini non riescono a far male in contropiede quando ce ne sarebbe la possibilità. Quello di Cioffi è l'ultimo susurro azzurro all'ora di gioco, gli inglesi prima sfiorano il pari e poi lo trovano nel finale con il gol di Stewart a 5 minuti dal termine. Una beffa per i padroni di casa, che si tengono però stretto il pari. Finisce 1-1 anche l'altra gara del girone tra Salisburgo e Genk.

