Youth League, Napoli in extremis: pari all'ultimo respiro con Gaetano

di Gennaro Arpaia

All’ultima occasione, come nelle giornate migliori. Il Napoli non lascia andare il Liverpool ed in extremis raggiunge un pari che vale tantissimo. Gianluca Gaetano salva gli azzurrini di Baronio ed evita ai suoi la prima sconfitta europea dell’anno, la seconda di fila dopo il ko di Palermo in campionato lo scorso sabato. Una gara incredibile che sembrava ormai andata via ma che il Napoli ha saputo riacciuffare con le unghie e con i denti, conquistando un punto che cambia le sorti della classifica.



Nella prima frazione gli inglesi fanno sicuramente meglio: Sgarbi e compagni non si rendono quasi mai pericolosi dalle parti del portiere avversario e la spinta dei Reds si concretizza al 28° minuto, complice anche una indecisione del portiere napoletano D’Andrea. Adekanye è costretto all’uscita subito dopo il gol realizzato, ma il Liverpool non smette di premere, anche se prima dell’intervallo è il Napoli a farsi pericoloso: in pieno recupero, Perini ha un’ottima occasione davanti al portiere inglese che non si fa trovare però impreparato.



Liverpool che parte meglio anche nella ripresa, subito grande occasione Reds e Napoli che riesce a salvare lo svantaggio minimo. La gara è bloccata, Baronio inserisce Palmieri, Lovisa e Manzi, ma a sfiorare il pari è Gaetano direttamente su punizione. Gli inglesi provano a chiudere il conto in ripartenza nel momento di massima spinta azzurra, ma gli azzurri sono bravi a non crollare. All’ultimo respiro è il tap-in proprio di Gaetano a regalare una gioia incredibile. Liverpool sempre padrone del girone a quota 4 punti, con 3 c’è il Paris Saint Germain, che ha battuto la Stella Rossa, e a 2 il Napoli. Fanalino di coda sono i serbi con un solo punto.

