Napoli, l'applauso di Zeman: «Contento che Ancelotti torni in Italia»

«Non mi aspettavo l'arrivo di Ancelotti al Napoli ma sono contento che possa tornare in Italia per continuare a fare quello che ha fatto sempre: vincere». Il tecnico boemo Zdenek Zeman commenta così l'approdo, che sembra ormai quasi certo, a Napoli dell'ex allenatore del Bayern Monaco. «È difficile vincere in Italia? Alla Juve sembra facile, per le altre sembra difficile -prosegue l'allenatore ai microfoni di Sky Sport-. Il Napoli è stato molto vicino alla Juve e senza la sconfitta di Firenze poteva continuare a lottare ma ha tenuto testa alla Juve. Poi dipende dal mercato e da quello che si farà, per le altre perché la Juve ha da fare poco». Zeman conclude parlando del suo futuro. «Non dipende da me, prima mi deve cercare qualcuno per ora non ci ha pensato nessuno».

