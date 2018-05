Zeman: «Sfida Ancelotti per fare più dei 91 punti di Sarri col Napoli»

È sempre diretto Zeman (premiato al Football Leader 2018). «Per Carletto sarà una bella sfida superare i 91 punti di Sarri». Poi una battuta anche sull'utilizzo che il nuovo allenatore del Napoli potrebbe fare di un giocatore che Zeman conosce molto bene. «Insigne ha grandi qualità e può giocare con tutti, ma poi non so come si adatterà agli schemi di Ancelotti che certamente lo aiuteranno a migliorare».

Il campionato ripartirà con gli stessi presupposti di quello scorso? «Napoli e Lazio hanno fatto il calcio più bello del campionato, la Juve invece gioca solo per vincere e alla fine l'ha spuntat grazie alla sua esperienza nel gestirsi al meglio. Al Napoli è mancata una rosa un po' più ampia e hanno pagato anche questo. Non gli si può dire niente, poi, perché hanno fatto un grande campionato».

