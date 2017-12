Crotone, rifinitura a porte chiuse: Zenga ritrova Simić ma perde Nalini

Allenamento a porte chiuse per il Crotone al centro sportivo «Antico Borgo» per poter preparare in tranquillità gli schemi anti-Napoli in vista dell'incontro di domani allo Scida. Walter Zenga si è dedicato soprattutto al lavoro tattico con la squadra. Il tecnico dovrà rinunciare ancora a Nalini e Izco, che sono infortunati, mentre è quasi certo il recupero di Simic che verrà schierato accanto a Ceccherini al centro della difesa dal primo minuto al posto dello squalificato Ajeti. Per il resto conferme anche per il tridente d'attacco Stoian-Budimir-Trotta e per il centrocampo, con Rohden, Barberis e Mandragora.



L'ELENCO DEI CONVOCATI

1 Cordaz, 3 Festa, 5 Stoian, 6 Rohden, 7 Ceccherini, 8 Aristoteles, 10 Barberis, 11 Kragl, 14 Suljic, 17 Budimir, 21 Cuomo, 24 Tonev, 28 Borello, 29 Trotta, 31 Sampirisi, 34 Simić, 37 Faraoni, 38 Mandragora, 44 Cabrera, 78 Viscovo, 87 Martella, 89 Crociata, 99 Simy

© RIPRODUZIONE RISERVATA