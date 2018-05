Zenga crede nell'impresa: «Abbiamo più motivazioni»

Zenga, tecnico del Crotone, spinge per l'impresa del suo Crotone a Napoli. «Non si sa mai quel che può succedere per tutto quello che abbiamo fatto e per come abbiamo lavorato. Abbiamo trovato e acquisito consapevolezza e sarebbe un dispiacere enorme non riuscire a salvarci», ha detto in conferenza stampa.

Poi aggiunge. «Sono sull'orlo di un esaurimento -ride-. Non dico piangere vedendo Rocky IV ma quasi. Io me la vado a battagliare, ci sono ancora novanta minuti a disposizione. Gli altri campi? Domenica scorsa mi sono tappato le orecchie, non sapevo i risultati e volevo solo vincere. Mi sono estraniato, volevo restare concentrato solo sulla partita. Adesso è diverso. Sarà tostissima: per l'attesa, per l'adrenalina. Pensi a mille cose, a come può andare e anche al fatto che puoi basarti solo sulle tue forze». Sulla partita. «Contro una formazione come il Napoli puoi vincere grazie alle motivazioni che hai e noi, come Crotone, ne abbiamo più di loro. Loro festeggeranno un'annata straordinaria, saranno impegnati anche a salutare alcuni che andranno via ma le loro motivazioni non si possono dire pari alle nostre».

