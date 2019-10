Zielinski: «Non ascolto le critiche Elmas è un gran talento»

Non solo a Napoli, anche i tifosi polacchi hanno mosso più di una critica a Piotr Zielinski negli ultimi mesi. Il centrocampista azzurro non sempre sfodera prestazioni eccellenti in campo anche con la nazionale, ma ha così risposto: «Contro la Macedonia abbiamo fatto bene, sia nel risultato che nella prestazione. È stata dura all’inizio, ma alla fine siamo riusciti a centrare l’obiettivo. La mia prestazione? Non penso alle critiche, so quanto di più avrei potuto fare, avrei dovuto sfruttare meglio qualche occasione ma non ho nessun rimpianto perché fortunatamente alla fine abbiamo vinto».



Ai microfoni di Przeglad Sportowy, poi, il centrocampista ha parlato del compagno di squadra Elmas che ha affrontato nel match di qualificazioni ad Euro 2020. «Ho parlato con Eljif dopo la partita. Sapevamo già tutti quanto fosse bravo anche prima dell’arrivo a Napoli, lo ha dimostrato in azzurro e in nazionale», ha continuato. «Sono contento di poter giocare gli europei, ma dovrò lavorare molto nei prossimi mesi. Vogliamo fiori al meglio il girone di qualificazione, abbiamo tempo per poter migliorare».

