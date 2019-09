Zielinski: «Dimentichiamo il Cagliari Rinnovo? Stiamo ancora trattando»

Una prestazione incolore di tutta la squadra, ma la partita col Cagliari per Piotr Zielinski va dimenticata subito. «È stata una gara stregata, la palla non voleva saperne di entrare. Ma ci rifaremo, sono convinto che con il Brescia davanti al nostro pubblico torneremo a vincere. Non pensiamo allo scudetto, è ancora presto per farlo», ha detto.



Sul ruolo. «Nasco centrocampista e mi sento bene in mezzo al campo», ha confessato a Sky Sport. «Ma se Ancelotti vuole mettermi più avanti va bene lo stesso. Cerco di migliorarmi ogni giorno per il Napoli e per la nazionale. Domenica affronteremo due grandi calciatori come Balotelli e Tonali. Rinnovo? Il mio agente sta trattando, io devo solo pensare al campo. Poi vedremo cosa accadrà».

