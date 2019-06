Zielinski frena Sarri alla Juventus: «Se mi chiama, non gli rispondo»

«Se mi chiama per andare alla Juve? Se ci andrà, potrà chiamarmi, ma non gli risponderò». Così Piotr Zielinski commenta dal ritiro della nazionale polacca l'eventuale arrivo del suo ex allenatore Maurizio Sarri sulla panchina bianconera il prossimo anno. «Anche quando era al Napoli mi è capitato di non rispondergli e si arrabbiava», dice scherzando il centrocampista azzurro. «Di certo, se andrà alla Juve mi piacerebbe batterlo in campo».



«Lavorare con Ancelotti mi ha dato tanto, forse oggi sono un centrocampista più completo, mi ha cambiato spesso posizione in campo e gli devo tanto», ha aggiunto il polacco sull'ultimo campionato. «Ho sempre giocato ad un buon livello, l’allenatore mi ha dato tante chances, ho capito di poter migliorare ancora nella prossima stagione. Sono contento di quanto fatto in questa annata, ma devo migliorare le mie statistiche. Già con Sarri ho lavorato molto sul mio gioco soprattutto difensivo».

