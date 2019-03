Zielinski-Napoli, rinnovo a un passo: «È richiesto, ma è felice in azzurro»

«Piotr è felice a Napoli ed è vicino al rinnovo di contratto. So già come finirà la trattativa, ma non posso ancora svelarlo». Così Pawel Zielinski a Radio Marte, il fratello del centrocampista polacco che torna a parlare del futuro di Piotr. «So che lui è felice e spero che cresca sempre di più. Non so se sarà inserita una clausola nel suo contratto, ma è ovvio che se un calciatore fa bene, le richieste da altre società arrivino».



Una stagione di crescita per Zielinski, come è convinto anche il fratello Pawel. «Con Ancelotti sta giocando di più e devo dire che tra i due c'è un ottimo rapporto», ha continuato. «Nelle gare decisive sta facendo benissimo e questo è importante per lui, non sparisce più contro le big, è un grande passo in avanti. Potrebbe avere qualche assist in più nelle sue statistiche, ma questo dipende anche dalla squadra». E il problema alla schiena è superato: «Ha subìto solo un colpo in nazionale, nulla di grave».

