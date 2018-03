Fratello Zielinski spaventa il Napoli: «Sarri lo porterebbe anche al Psg»

di Gennaro Arpaia

Paweł Zieliński condivide con Piotr non solo il cognome, ma anche un legame di sangue. Anche lui calciatore, è il fratello maggiore del centrocampista azzurro e di Piotr ha parlato ai microfoni di Laczy nas Pilka. «Non sta giocando sempre, ma deve imparare dai calciatori più esperti che sono con lui. Sono certo che lo farà. Hanno perso l'ultima gara contro la Roma, ma si giocheranno lo Scudetto fino alla fine», ha detto Paweł.



«Ci sentiamo molto, lui mi dà molti consigli e per me è importante quello che mi dice. Piotr è molto autocritico e duro con sé stesso. Dopo il ko con la Roma, non può essere soddisfatto, in più il Napoli ha perso in campionato dopo tanto tempo, ma non ha fatto drammi. Nella lotta con la Juve tifo Napoli: Szczesny è polacco, ma non è mio fratello, tiferò per i colori azzurri».



Il rapporto con Sarri, poi, nasconde un piccolo retroscena. «Si conoscono dai tempi di Empoli. Piotr è importante per il Napoli, si può dire che sia il dodicesimo titolare e l'allenatore lo stima. Una volta gli disse che se fosse andato al Paris Saint Germain l'avrebbe di certo portato con lui. Sono convinto che crescerà ancora, lui vuole essere il leader della squadra così come della nazionale. La Serie A non è la sua ultima tappa, sono convinto che potrà fare ancora di più in un campionato più forte».

