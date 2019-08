È stato tra i migliori in campo, mostrando tutta la crescita in un ruolo non suo fino ad un anno fa. Piotr Zielinski torna in campo a dettare i tempi del suo Napoli contro il Barcellona e mostra il suo rammarico per l'occasione buttata al vento. «Siamo partiti benissimo nel primo tempo, abbiamo avuto ottime occasioni ma non siamo stati bravi a sfruttarle tutte», ha detto alle tv americane al fischio finale.



Il polacco promuove il Napoli visto all'Hard Rock Stadium. «Peccato aver perso dopo questa prestazione, ma abbiamo sfidato una delle migliori squadre del mondo. Questo in America è un torneo importante da giocare per noi, affrontiamo sfide che ci daranno l’esperienza necessaria per affrontare al massimo la prossima stagione».

