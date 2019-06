Zuniga travolto al ritorno in città «Grazie per l'affetto, Napoli»

Sette stagioni al Napoli, con molti alti ed altrettanti bassi da dimenticare, ma Camilo Zuniga resta uno dei calciatori più apprezzati di una squadra che oggi ha cambiato quasi tutto. Il colombiano non ha mai nascosto l'amore per la città che l'ha ospitato a lungo, confermando anche il legame con i tifosi.



Ieri, al ritorno tra le strade di Napoli, il terzino colombiano è stato travolto dall'affetto di alcuni giovani tifosi che l'hanno riconosciuto. «Waglio!!! Questa è Napoli, grazie per l’affetto» ha scritto Zuniga dal suo account Instagram.





