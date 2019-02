Napoli, De Laurentiis al mercato: «Via Hamsik, in estate tre acquisti»

di ​Roberto Ventre

Inviato a Zurigo



Ospite al pranzo Uefa a Zurigo, Aurelio De Laurentiis ufficializza la cessione di Hamsik al Dalian: «Tutto ok, è arrivata la lettera di credito. Hamsik è andato via, quest'estate ci saranno tre cambi». Poi parla dell Europa League. «Puntiamo a vincerla arrivando fino in fondo». Solo elogi per Ancelotti: «Sta valorizzando la rosa ed è molto importante».



Senza Hamsik, il nuovo capitano è Insigne: «Lorenzo tiene molto alla maglia da buon napoletano, si vede in ogni partita», ha spiegato il presidente all'uscita dell'hotel Storchen sul fiume, nel centro di Zurigo. E ha sottolineato l'importanza dell'Europa League. «Ora la formula funziona meglio, ci sono stati dei miglioramenti».

