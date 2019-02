Live Zurigo-Napoli 0-2 Insigne-Callejon, primo tempo ok

Per Carlo Ancelotti è la prima volta in carriera. A Zurigo debutta in Europa League, una manifestazione che punta decisamente a vincere. È un trofeo cui il Napoli ritiene di poter ambire. Lo vuole l'allenatore e lo vuole anche la squadra che, come conferma il capitano Lorenzo Insigne, ha fame di vittorie. La sorpresa del prepartita è Mertens in tribuna, non essendo il belga al 100%. In attacco spazio a Milik e allo stesso Insigne.



Gli azzurri, in maglia scura con bordi fluo, comincia a indirizzare il match. Tensione in campo per continuo lancio di oggetti su Ghoulam pronto a battere dalla bandierina. Altra problematica sono le condizioni del terreno, col pallone che rimbalza davvero male. Eppure, nonostante ciò, una papera del portiere all'11' consente a Milik di rubare il pallone e di servire Insigne che non può sbagliare: 1-0.



Lo Zurigo, però, non resta a guardare e ha un paio di buone occasioni per segnare. Mai quanto Insigne, che potrebbe raddoppiare al 19', tiro fuori di un soffio. Ancora problemi dagli spalti per lancio d'oggetti. Pochi minuti dopo, a ogni modo, Callejon raddoppia di destro lasciato solo in area: è 2-0 Napoli. Al 27' ci prova Winter ma il tiro finisce altissimo. Milik ci riprova al 39' ma Brecher si oppone. Koulibaly di testa potrebbe fare il tris ma è alto di poco. Squadre a riposo così.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI



NAPOLI (4-4-2)

1 Meret; 2 Malcuit, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabián Ruiz, 20 Zielinski; 24 Insigne, 99 Milik.

A disposizione: 25 Ospina, 13 Luperto, 11 Ounas, 18 Gaetano, 21 Chiriches, 23 Hysaj, 42 Diawara. All. Ancelotti.

ZURIGO (3-4-3)

25 Brecher; 13 Nef, 17 Bangura, 3 Maxso; 6 Untersee, 71 Kryeziu, 14 Domgjoni, 5 Kharabadze; 7 Winter, 15 Odey, 70 Kololli.A disposizione: 1 Vanins, 9 Ceesay, 10 Marchesano, 27 Schonbachler, 31 Kryeziu, 41 Zumberi, 94 Khelifi. All. Magnin.Mazic, Serbia.

