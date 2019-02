di Roberto Ventre

Inviato a Zurigo



Cariche della polizia fuori dallo stadio di Zurigo nei confronti dei tifosi napoletani, dopo gli scontri in città tra ultrà di questo pomeriggio. I poliziotti in assetto antisommossa si sono schierati per evitare l'avanzata e il contatto tra partenopei e svizzeri. Gli scontri davanti alla tribuna centrale.



