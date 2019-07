di Oscar De Simone

«Le universiadi hanno riportato l’attenzione su Napoli, ma sono state poco pubblicizzate». Questa l’idea più diffusa tra chi – in pomeriggio – ha preso d’assalto i cancelli dello stadio San Paolo per assistere alla cerimonia di chiusura. Evento atteso che incuriosisce e che vede la partecipazione di grandi personaggi del panorama musicale nazionale.

Una serata che segna la chiusura di unidici giorni di competizioni sportive che hanno visto l'Italia portare a casa oltre quaranta medaglie.



«Siamo felici dei risultati ottenuti - affermano in strada - e vogliamo vedere cosa hanno preparato per stasera. Ci saranno grandi performance e sarà una bella esperienza. Queste gare però, avrebbero potuto avere più attenzione. Ci sono state belle sfide ma sono state poco seguite. Speriamo che la prossima volta si possa fare di più. Il pubblico va coinvolto con una campagna pubblicitaria più forte. In molti hanno seguito le sfide sul telefonino disertando gli impianti sportivi che ora non vanno abbandonati. Bisgona metterli al centro di altri progetti ed eventi importanti come quello appena concluso».

