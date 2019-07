Blunet stampa i 120mila accrediti Sicurezza garantita dal BlueCode

di Rossella Grasso

Atleti, allenatori, staff, giornalisti, addetti ai lavori ed istituzioni accedono all’Universiade Napoli 2019 con accrediti muniti di un codice anticontraffazione, il BlueCode, ideato e realizzato da Blunet, una giovane startup napoletana. La Fisu e la Regione Campania hanno optato per questo strumento tecnologico per le sue caratteristiche di sicurezza e per la sua conformità alle esigenze operative nell’ambito del secondo evento mondiale nel mondo dello sport. Il codice garantisce la corrispondenza tra proprietario del documento/titolo e suo utilizzatore: scansionando il codice apposto sul titolo, immediatamente viene rilevata l’immagine del proprietario, insieme ad alcuni dati e all’eventuale autorizzazione per accedere all’evento.







Il codice è stato già utilizzato in diversi ambiti - timbro digitale, sigillo di sicurezza, eventi business - ed è stato oggetto di diverse sperimentazioni con i club della Serie A. Anche alterando i dati sull’accredito, la scansione mostrerebbe ugualmente i dati originali racchiusi nel codice. Un eventuale tentativo di frode verrebbe dunque immediatamente identificato e scongiurato. Bluenet è fornitore di tutti gli accrediti dell’Universiade 2019 ed ha prodotto più di 120 mila tra pass e accrediti. «Riteniamo che la tecnologia possa introdurre interessanti innovazioni nel settore della bigliettazione e del controllo accessi. Senza necessità di una connessione ad internet e senza necessità di conservare i dati personali in Database, si effettuano controlli sicuri su tutti coloro che accedono alle strutture, nel pieno rispetto della privacy», spiega il Ceo, Nicola Fedele.



Un team giovane quello di Blunet che festeggia con orgoglio il successo del suo BlueCode in un evento di caratura mondiale. «Un grande successo, che conferma la bontà della tecnologia e ripaga gli sforzi di anni di ricerca e sviluppo - dice Davide Borrillo, Coo della startup - Vorrei condividere il risultato con l'ecosistema campano delle startup, vivo, reale e di qualità: le istituzioni con le politiche a favore della formazione e crescita delle startup, StMacroelectronics con il Poc (Proof Of Concept Lab), Campania New Steel e la Fondazione IDIS - Città della Scienza e tutti i nostri partner».



«Il valore aggiunto di Blunet – sottolinea Marcello Galloni, responsabile degli accrediti di Napoli 2019 - è stato innanzitutto la velocità e la qualità nella produzione di tutti i dispositivi d’accesso, prestampati o gli accrediti stessi, e poi l’aggiunta di questo sistema di sicurezza, il Blue Code, che contiene informazioni come foto, dati anagrafici, lo stato dell’accredito, molto importanti per un evento sportivo come l’Universiade». «Il vantaggio del Blue Code – afferma il capo del settore Tecnology di Napoli 2019 - è l’indipendenza del codice crittografato che permette qualora venga cambiato anche uno solo dei parametri sull’accredito di avere sempre i dati originali, per cui non c’è rischio di contraffazione del sistema. È una innovazione a tutto campo – prosegue - con alta velocità di decodifica delle informazioni, attraverso device di piccolo taglio (smartphone o iPod). La cosa rilevante è che il prodotto non è un chip stampabile ma ha i vantaggi del chip».

