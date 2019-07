Calcio, l'Italia regge solo un tempo: Corea straripante nella ripresa

di Giuliano Pisciotta

Regge solo un tempo l'ItalSoccer femminile alle Universiadi. Allo stadio di Casoria, le azzurre del calcio cedono il passo alla Corea, che al triplice fischio porta a casa un meritato 4-1 nel match valido per i quarti di finale.



Le atlete di Jacopo Leandri riescono a tenere il passo solo fino all'intervallo, al cospetto dell'undici asiatico che nella ripresa colleziona numerose occasioni da rete, chiamando l'estremo azzurro a diversi interventi che evitano un passivo più pesante.



La prima frazione si chiude con il minimo vantaggio della Corea, maturato grazie alla rete di Un Yong Ri, su assist di So Yo Jon al 33'. Al 3' della ripresa l'assist parte dagli stessi piedi per il raddoppio siglato da Jong Sim Wi, ma l'Italia prova a rimettersi in corsa con la rete di Gloria Marinelli.



E' tuttavia un fuoco di paglia, perché la Corea allunga di nuovo il passo al minuto numero 8 con Hae Yon Ri, riprendendo in mano le redini del match. Al tramonto della seconda frazione, la stessa Hae Yon Ri chiude i conti sul definitivo 4-1.

