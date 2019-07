di Barbara Landi

Doppia medaglia di bronzo nella prima giornata della scherma Universiade Estiva Napoli 2019, disputate al PalaUnisa A della Cittadella dello Sport dell’università di Salerno. A salire sul terzo gradino del podio sono la spadista Roberta Marzani e lo sciabolatore Matteo Neri. Sul podio la francese Louise Marie, seconda la russa Zharkova con a seguire la Marzani. Nella gara di spada femminile la migliore delle azzurre, con il suo terzo posto, è Roberta Marzani. La bergamasca, iscritta alla facoltà di Farmacia dell'Università di Milano, è stata fermata in semifinale dalla russa Zharkova con il punteggio di 15-9. La lombarda, allieva del maestro Enrico Nicolini, era arrivata sul podio grazie alla vittoria per 15-13 sulla svizzera Favre. Precedentemente, nel tabellone delle 16 Roberta Marzani aveva superato per 14-10 la russa Obraztsova, dando continuità al successo con il punteggio di 15-9 sulla tedesca Werner. Stop tra le 16, invece, per Nicol Foietta, sconfitta per 15-14 dalla russa Mroszcazk. In precedenza la toscana aveva avuto ragione con il punteggio di 15-13 della svizzera Favre. Eliminata nel tabellone delle 32, invece, Eleonora De Marchi che, dopo la vittoria nel turno delle 64 per 15-9 sulla giapponese Tosaka, è stata fermata per 15-8 dall'ucraina Brovko.



“In questo momento la sensazione è orribile. Non sono arrivata molto carica alla semifinali. Un altro bronzo dopo Taipei – sottolinea Roberta Marzani – Sono arrivata serena, appena fatto un esame all’università. Le Universiadi a Napoli significa essere in casa. La stagione purtroppo finisce qui, riprenderà il prossimo anno. Il campus non l’ho ancora visitato, conoscevo in questo palazzetto ci facevo le gare under 14, ora è enorme, completamente diverso”. Nella seconda gara in programma, quella di sciabola maschile, l'altra medaglia di bronzo azzurra l'ha conquistata Matteo Neri. Il bolognese, allievo del maestro Andrea Terenzio e iscritto alla facoltà di Economia all’Università di Bologna, si ferma, sconfitto 15-10, in semifinale contro il coreano Oh dopo aver superato nei quarti di finale il tedesco Bonah per 15-11. In precedenza Neri aveva battuto per 15-13 l'ucraino Platonov, mentre nel turno precedente aveva avuto ragione dello statunitense Stone con il punteggio di 15-2.



Out nel match dei 16, invece, Francesco D'Armiento e Dario Cavaliere, sconfitti rispettivamente dal tedesco Kindler 15-10 e dal romeno Ursachi per 15-14. In precedenza Cavaliere aveva superato il tailandese Srinualnad con il punteggio di 15-4 nel match dei 64 e poi il russo Efimov per 15-6, mentre D'Armiento aveva sconfitto 15-14 il romeno Eftimie. “Sono molto contento – afferma l’atleta dopo aver ricevuto la medaglia di bronzo dal rettore Aurelio Tommasetti - perché vengo da un infortunio alla spalla, mi sono operato il 21 marzo e avevo iniziato da poco gli allenamenti. Sono contento di essere tornato con una medaglia ma sono dispiaciuto di aver perso con un corean, avversario di altissimo livello, uno dei più forti al mondo, ma ero convinto di potercela fare”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA