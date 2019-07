di Gianluca Agata

Non finiscono gli impegni napoletani per Carlotta Ferlito, star indiscussa delle Universiadi napoletane. La ginnasta catanese, che ha vinto un oro (corpo libero) e un bronzo (a squadre) ai Giochi partenopei è stata protagonista di uno stage organizzato dal Comitato regionale con le giovani ginnaste campane. Venticinque bambini che letteralmente pendevano da suoi consigli: "Completa la spinta sulle caviglie, meglio un esercizio pulito che uno con difficoltà in cui si sbaglia. Curate l'ampiezza del salti" alcuni dei consigli della Ferlito nel corso dello stage svoltosi a Monterusciello ospitato dalla Società "Valentina 90" della professoressa Maria Longobardi. Carlotta ha guidato le due giornate di allenamento dando suggerimenti tecnici e sottolineando l'importande di fare bene la base degli esercizi. Alle bambine ha raccontato la sua storia di ginnasta che per amore dello sport ha lasciato a 12 anni Catania andando a vivere da sola a Milano. Una vita sacrificata, dura che però ha portato risultati. "Ho girato tutto il mondo, ho gareggiato dappertutto, ma non mi aspettavo questa risposta della ginnastica napoletana - ha detto la Ferlito - mai sentito un tifo così caloroso". Ora la sfida sarà il futuro. "Bisogna fare in modo che si dia ascolto a tutte le federazioni - dice il presidente del Comitato Campano Aldo Castaldo - le amministrazioni locali devono avere come riferimento le federazioni locali. La politica pensa di avere la soluzione per qualsiasi cosa invece lo devono ascoltare per trovare la migliore soluzione possibile".















