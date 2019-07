Carlotta, la star delle Universiadi: «Grazie Napoli, qui mi sento a casa»

di Gennaro Arpaia

Il pubblico presente al PalaVesuvio di Ponticelli per questa seconda giornata di Universiade napoletana era tutto per lei. Carlotta Ferlito, 24enne catanese, milanese d’adozione, che ha scelto proprio Napoli per tornare al massimo sul palcoscenico internazionale. «Ringrazio tutti, ho l’accento milanese perché vivo l da molto tempo, ma sono terrona dentro. E qui mi sono sentita come a casa». Non nasconde il sorriso Carlotta, un sorriso largo dopo le prime gare di questa sua Universiade che nasconde dentro anche la voglia di rivalsa dopo tante parole.



«Sono stata brava fin qui, ogni tanto me lo dico anche io. E questo pubblico è stato pazzesco» ci racconta la star delle Universiadi appena scesa dalla trave. E che mercoledi sera ha portato insieme agli altri atleti italiani anche la torcia più ambita. «Ho visto Napoli movimentarsi per rendere al meglio in questa manifestazione. Non tutto è perfetto, devo dirlo, ma vedo anche che tutti si stanno rimboccando le mani per il migliore risultato. Noi italiani siamo così e questa atmosfera che si respira è bellissima». Primo giorno di gare che però nasconde la voglia di fare bene da parte di questa nazionale tanto forte quanto giovane.



Insieme a lei Martina Rizzelli e Lara Mori. «Abbiamo fatto benissimo oggi, a parte una piccola caduta di Lara tutto è andato per il meglio. Adesso guardiamo anche alle altre squadre. Poi aspettiamo domenica, possiamo dire liberamente che puntiamo alle medaglie, speriamo possano arrivarne tante». Ma del dopo-Universiadi non vuole sentirne parlare: «Non chiedetemi di Tokyo, non ne parliamo, parliamo del presente». Giusto. Ma con una prestazione così e con l’affetto della gente visto a Napoli, il pensiero va dritto al 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA