Chiusura col botto alle Universiadi: Italia d'oro nella pallavolo maschile

di Giuliano Pisciotta

L'Italia riconquista dopo 22 anni la medaglia d'oro nella pallavolo maschile alle Universiadi. Al PalaSele di Eboli, gli azzurri rimontano due volte la Polonia e la battono al tie-break, al culmine di una sfida tiratissima, ben giocata da entrambi i sestetti.



Nel primo set la Polonia parte col piede pigiato sull'acceleratore, arrivando ad accumulare anche un vantaggio di 11 punti (21-10), prima di chiudere i conti a 16. Secondo set tiratissimo, giocato punto a punto fino al 19 pari, quando l'Italia ha messo la freccia trovando un parziale di 6-1 che ha rimesso in equilibrio le sorti dell'incontro.



Equilibrio anche nel terzo parziale, sebbene sia la Polonia a mantenersi costantemente in vantaggio sull'Italia, seppur con margine minimo. Punteggio finale di 25-21 per i polacchi e tutto da rifare per l'Italia, che nel quarto set trova la forza per ribaltare l'iniziale svantaggio e tenere gli avversari a distanza minima. Sul 23-23 sono Pinali e Romanò a indirizzare il set sul 25-23 azzurro e rinviare la sentenza al tie-break.



All'inizio del quinto set ancora una volta è la Polonia a menare le danze, prima del recupero degli azzurri che, una volta giunti sul 10-10, ingranano le marce alte infilando un filotto di 5 punti consecutivi, che vale il 15-10, il 3-2 e, soprattutto, una storica medaglia d'oro.

