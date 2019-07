Cinquina «comoda» al Canada: le azzurre del calcio sono settime

di Giuliano Pisciotta

La Nazionale italiana di calcio femminile chiude al settimo posto, aggiudicandosi la finalina di consolazione contro il Canada. Al Marcello Torre di Pagani, le azzurre dominano il match senza patemi, chiudendo con un successo l'esperienza ai Giochi Olimpici Universitari.



L’approccio alla gara delle azzurre è perfetto. In 10’ le ragazze di Jacopo Leandri sono già in vantaggio per 2-0, grazie alle reti di Ferrato al 2’ (assist di Bonfantini) e Glionna al 10’. Il Canada prova a reagire e riesce ad accorciare le distanze a metà frazione grazie a Bunker, che poco prima ci aveva provato senza successo con un colpo di testa.



Nella ripresa l’Italia dilaga e indirizza definitivamente le sorti del match in proprio favore. Al 3’ Spinelli finalizza un’azione sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Al 20’ Bonfantini disegna una traiettoria velenosa, calando il poker per le azzurre che giocano sul velluto nei minuti restanti.



Il Canada accorcia ancora al 41’, col calcio di rigore di Hinchliffe, ma in pieno recupero Goldoni, tra le migliori in campo, piazza il sigillo del definitivo 5-2 che per l’Italia vale il settimo posto alla 30ma Universiade estiva.

