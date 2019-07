Crolla l'Italbasket contro il Canada Ma i napoletani tifano Team Usa

di Gennaro Arpaia

Crolla l’Italia del basket nella prima giornata delle Universiadi di Napoli. La selezione azzurra esce sconfitta dall’incontro di Avellino contro Canada per 96-70 dopo un buon avvio ed un finale in cui la squadra ospite ha sempre avuto la meglio fino al +26 conclusivo. Il napoletano Mascolo e compagni restano sul fondo della classifica del Gruppo D in cui ci sono anche Germania e Norvegia.



Ma la Napoli dei canestri si è concentrata anche sul match d’esordio di Team USA al PalaBarbuto con tantissimi appassionati arrivati al palazzetto per gli americani che volano a canestro: quelli di Team USA partono forte, arrivano fino al +13 contro la Finlandia che però mette paura nella seconda parte di gara. I finlandesi salgono fino al +5 quando mancano poco più di 3’’ alla fine, poi Simms e compagni la ribaltano con due triple di fila ed un finale infuocato con il 69-65 finale. Nello stesso girone, l’Ucraina aveva battuto la Cina 115-64 nel pomeriggio.





Tutti i risultati di giornata:





Repubblica Ceca - Messico 73-56



Lettonia - Argentina 55-71



Cina - Ucraina 64-115



Germania - Norvegia 66-43



Israele - Australia 62-47



Croazia - Russia 58-54



Finlandia - Stati Uniti 65-69



Canada - Italia 96-70

© RIPRODUZIONE RISERVATA