Universiadi, l'Italia conquista il bronzo per la Ginnastica, Ferlito in final eight

Grande festa in casa Italia della ginnastica, il trio composto da Ferlito, Rizzelli e Mori è riuscito ad imporsi nel primo giorno di gare al PalaVesuvio conquistando il bronzo. Le tre azzurre sono salite questa sera, tra le mura di via Argine, sul terzo gradino del podio a squadre totalizzando insieme 103.500 punti. Oro e argento sono andati rispettivamente al Giappone (108.450) e alle atlete della Russia (107.450). Quarto posto, invece, per il Canada (97.700) che finisce ai piedi del podio.



Appuntamento, ora, alla prossima domenica. Carlotta Ferlito, infatti, si è assicurata la final eight anche al corpo libero grazie alla terza piazza . Martina Rizzelli proverà a vincere una medaglia di specialità sugli staggi asimmetrici, mentre Lara Mori, l’unica delle azzurre a salire su tutti e quattro gli attrezzi, con il complessivo di 50.300 si è qualificata per la finale All around di sabato prossimo con il settimo punteggio e per quella individuale di domenica alla trave con il quarto. Con la medaglia del trio italiano, le medaglie tricolore in questi primi due giorni di gare salgono ad 11.

