Ko in finale della pallavolo femminile ma il Setterosa ora sogna l’oro

Invasione totale. Il Giappone prende la scena della giornata di Universiade a Napoli e porta a casa ben 9 medaglie, un risultato che tiene il Sol Levante davanti a tutte le altre nel medagliere. I 24 ori giapponesi valgono il primato assoluto e tiene distante tutte le altre: solo due medaglie per gli Stati Uniti oggi, con gli americani “fermi” a 21 ori (con 50 medaglie complessive conquistate) e al terzo posto resta la Cina con le sue 40 medaglie (di cui 21 ori). Ai piedi del podio perde due posizioni l’Italia, ora scavalcata da Russia e Korea.



La sconfitta in finale della nazionale di pallavolo femminile (1-3) aggiunge un amaro argento alla già ricca collezione.



Il tricolore non dispera, però, perché fino a domenica c’è ancora possibilità per mettere in bacheca nuove medaglie. Il Setterosa a forti tinte napoletane ha infatti battuto oggi 15-7 il Canada strappando gli applausi di tutta la Scandone e ora si giocherà l’oro. Domani alle 20 la finale, con la squadra della Miceli che sogna in grande e punta il metallo più ambito per chiudere al meglio la manifestazione.

