Italbasket battuta dalla Germania Azzurri eliminati tra gli applausi

di Gennaro Arpaia

Una serata amarissima per l’Italia del basket che affrontava al PalaBarbuto di Napoli la Germania in un match decisivo per questo terzo turno delle Universiadi napoletane. Dopo la sconfitta con il Canada all’esordio e la vittoria di ieri con la Norvegia, gli azzurri crollano con i tedeschi e devono salutare la competizione, eliminati nel girone.



Al PalaBarbuto Italia🇮🇹 Germania🇩🇪 finisce tra gli applausi 67-81. Grande cornice di pubblico, partita intensa e divertente. pic.twitter.com/N7Ec7RL5JH — Napoli 2019 Summer Universiade (@Napoli2019_ita) 6 luglio 2019

Avvio forte tutto italiano, con la squadra che si affida ancora alla coppia Mussini-Cucci e vola fino al 12-6 grazie alla tripla del giovane playmaker italiano. Ma la Germania non ci sta e sfrutta la grande vena realizzata di Sengfelder: il tedesco è già a quota 17 punti all’intervallo lungo e tiene letteralmente attaccati alla partita i suoi. Più omogenea l’Italia che sfrutta anche i punti di Mascolo e Longobardi oltre a quelli di Visconti, in uscita dalla panchina. A metà gara il punteggio è in perfetto equilibrio: 38 pari.Gli ospiti vanno via subito nel terzo quarto e arrivano fino al 57-48, ma nell’ultima frazione gli azzurrini spingono forte e con un parziale da 10-2 rientrano in gara. Mussini prende per mano i suoi, l’Italia arriva fino al -1 (58-59) per giocarsi tutto negli ultimi minuti. Sono i tedeschi, però, ad avere la mano più calda, la Germania vola grazie a Jallow di nuovo sul 67-58 e spezza i sogni di rimonta. Il napoletano Mascolo è l’ultimo ad arrendersi, ma i troppi errori al tiro condannano gli azzurri, finisce 67-81 e l’Italia lascia il torneo tra gli applausi della gente di Napoli.Gli altri risultati:Israele-Messico 77-75Russia-Lettonia 55-68Stati Uniti-Cina 99-70Canada-Norvegia 73-65Australia-Repubblica Ceca 88-59Croazia-Argentina 54-66Finlandia-Ucraina 65-72Italia-Germania 67-81Passano il turno:Gruppo A - Israele-AustraliaGruppo B - Lettonia-ArgentinaGruppo C - Stati Uniti-UcrainaGruppo D - Canada-Germania

© RIPRODUZIONE RISERVATA