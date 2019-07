Italia, altri due ori nel medagliere Esulta il napoletano D’Ambrosio

di Gennaro Arpaia

Un giorno incredibile per il medagliere italiano che continua ad arricchirsi e trova altri due ori. Il primo successo di giornata, infatti, è del metallo più prezioso: Fiammetta Rossi e il napoletano Simone D’Ambrosio si impongono nel trap (tiro a volo) misto, conquistando la vittoria più ambita con una grande gara ed imponendosi davanti a Taiwan e alla Spagna. Un oro ad aprire ed un altro a chiudere il turno: l’altro successo tricolore arriva nella finale tutta italiana di fioretto maschile, è Rosatelli ad aggiudicarsi l’oro battendo per 15-10 Bianchi, che deve accontentarsi dell’argento.



Altri due gli argenti arrivati in bacheca: il primo è di Alessio Occhipinti che chiude secondo alle spalle dello svedese Johansson i 1500 stile libero nella gara che ha visto il bronzo per lo statunitense Norman, poi quello di Lucia Lucarini che in serata deve arrendersi alla francese Balzer nella sciabola ma porta a casa il secondo posto.



Ad arricchire il giorno di gare anche il bronzo arrivato in mattinata nei tuffi: sul grandino più basso del podio del trampolino sincro da 3 metri ci salgono infatti Francesco Porco e Andrea Casoli con il punteggio di 362.64. Oro per la Cina con Li Pingan-Hu Zijie, argento per la Russia del duo Ilia Molchanov-Nikita Nikolaev. Ancora dal nuoto il bronzo di Stefano Di Cola, terzo dietro all’americano Apple e al russo Snegirev nei 200 metri stile libero, a chiudere il giro l’altro bronzo di Michela Battiston nella sciabola femminile.



Ora la nostra nazionale è a ben 19 medaglie già conquistate, sesta nella graduatoria e terza assoluta nel computo totale della classifica dietro le armate di Russia e Giappone. La nazionale del Sol Levante continua a mantenere la vetta del medagliere, arrivata ormai a quota 11 ori e 7 argenti con 3 bronzi. Alle sue spalle resiste la Cina (9 ori), mentre gli Stati Uniti mantengono il gradino più basso del podio con 7 ori, 2 argenti e 4 bronzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA