ItalVolley d'argento alle Universiadi: quarto oro consecutivo per la Russia

di Giuliano Pisciotta

La Russia si aggiudica l'oro nella pallavolo femminile alle Universiadi per la quarta edizione consecutiva. L'Italia regge bene nei due set centrali del match, ma si fa probabilmente condizionare da una leggerezza fatale sul set-point del possibile 2-1, lasciando poi strada alla maggiore regolarità delle russe.



Nel primo set la differenza sta tutta nella battuta, con la Russia poi brava a sfruttare un paio di errori a muro delle azzurre nel momento clou, allungando poi fino al 25-21. Altro approccio nel secondo parziale per le ragazze di Paglialunga, che macinano punti come un rullo compressore, a suon di attacchi vincenti e di impeccabili difese, nonostante le frustate di una scatenata Sperskaite. Set chiuso a 15 e conto pari.



Tiratissimo il terzo set, giocato punto a punto dalle due squadre, ma deciso in negativo da un errore di “fretta” di Villani: sul servizio di Nicoletti, la ricezione russa non è impeccabile, ma la numero 9 azzurra è precipitosa nel tentare una spike che finisce abbondantemente fuori, rinvigorendo le avversarie. Che riescono a chiudere il set e a portarsi sul 2-1.



Nel quarto parziale la Russia è più regolare e non si scompone nemmeno sul rosso comminato all'allenatore, che regala un punto all'Italia a suon di vibranti e prolungate proteste per una decisione molto discussa di uno dei giudici di linea. L'Italia perde la bussola al cospetto delle quotate avversarie, che conquistano il quarto titolo universitario di fila, lasciando alle azzurre un argento che comunque rappresenta, senza dubbio, una conclusione positivissima per l'Universiade campana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA