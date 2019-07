Italvolley, prestazione «monstre»: Brasile annientato al PalaCoscioni

di Giuliano Pisciotta

Pronostico sovvertito, prestazione «monstre» e Brasile annichilito. Le ragazze dell'ItalVolley incantano in un PalaCoscioni sold-out per l'evento. Punteggio di 3-0 per le atlete di Marco Paglialunga, brave ad approcciare nel migliore dei modi al match valido per i quarti di finale, disputato sul taraflex di Nocera Inferiore.



Meno di un'ora e venti minuti di gioco per mettere a terra il punto del 25-19 che ha fatto esplodere i tanti tifosi presenti. Top scorer per le azzurre Anna Nicoletti, con 14 punti all'attivo, di cui 11 “super-spikes”. Ininfluente per le carioca, stavolta, il consueto apporto di Sabrina Machado, best scorer del Brasile con 12 punti e vera trascinatrice del team di Fernando Gomes già nei turni preliminari.



L'Italia vola tra le prime quattro dei Giochi Olimpici Universitari, in attesa di conoscere l'avversaria nelle semifinali, in programma al PalaSele di Eboli.

