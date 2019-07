Universiadi, l'Italbasket si riscatta: vittoria 70-53 con la Norvegia

di Gennaro Arpaia

Con una grande prova di squadra l’Italbasket si prende la vittoria per 70-53 contro la Norvegia nella seconda giornata del torneo cestistico delle Universiadi e cancella la brutta sconfitta subita ieri per mano del Canada. Gli azzurri, trascinati dai punti di Cucci, dall'esperienza di Mussini e dal napoletano Mascolo, si sono fatti cullare dal pubblico di casa del PalaBarbuto tenendo sempre il naso davanti nella corsa alla vittoria.



Ultimo appuntamento per gli azzurri nel girone di qualificazione domani sera - sempre al PalaBarbuto - contro la Germania, che nel frattempo si è fatta battere proprio dal Canada per 80-61. Contro i tedeschi, l'Italia si giocherà quindi il passaggio del turno. Sugli altri campi, vittoria di misura per Team USA sull’Ucraina (58-57), mentre passeggia la Finlandia sulla Cina nello stesso girone (105-65).



Altri risultati:



Messico-Australia 62-105



Argentina-Russia 80-84



Cina-Finlandia 65-105



Ucraina-Stati Uniti 57-58



Repubblica Ceca-Israele 54-68



Lettonia-Croazia 74-69



Germania-Canada 61-80



Norvegia-Italia 53-70

© RIPRODUZIONE RISERVATA