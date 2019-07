L'Italia sorride nel medagliere, il primo oro arriva dal fioretto donne

di Gennaro Arpaia

Una giornata tutta al femminile e piena di sorrisi quella dell’Italia alle Universiadi di Napoli. Nel secondo turno di gare sono le donne a lasciare il segno con Fiammetta Rossi che apre il giorno di incontri con una medaglia d’argento nel Trap nella gara vinta dall'atleta di Taipei Liu Wan-Yu. A ruota seguono i bronzi di Camilla Mancini nel fioretto e del trio italiano della ginnastica artistica con Carlotta Ferlito, Lara Mori e Martina Rizzelli, brave a salire sul podio dietro il Giappone e la Russia al PalaVesuvio.



Ma il risultato migliore di giornata è senza dubbio il primo oro nascosto dietro il sorriso di Erica Cipressi. La figlia di Andrea, olimpionico e Ct della nazionale, ha rispettato i favori del pronostico a lei assegnati che la vedevano numero uno del tabellone di questa Universiade, arrivando in finale dopo essersi sbarazzata della romena Calugareanu in semifinale (15-10). Nell’ultimo turno del fioretto femminile, la Cipressi si è imposta in una gara senza storia sulla francese Morgane Patru (15-3), regalando all’Italia il primo oro della manifestazione. Confermato anche il terzo posto di ieri conquistato da Ilaria Cusinato nei 400 misti di nuoto, dopo che oggi è stato ufficialmente respinto il ricorso presentato dalla britannica Abbie Wood.





Il medagliere azzurro sale così a undici medaglie: 1 oro, 2 argenti e 8 bronzi dopo le prime due giornate di gare. A farla da padrone è sempre il Giappone, salito oggi a 13 medaglie complessive con i 7 ori già conquistati. Al secondo posto dello speciale podio ci sono ora gli Stati Uniti (9 medaglie e 5 ori in bacheca), mentre la Cina deve accontentarsi del terzo gradino con 5 ori e 7 medaglie complessive. Inseguono Russia, Korea e Taiwan, che restano davanti all’Italia.

