L’Italia sorride con l’oro Folorunso Argento in vasca per Linda Caponi

di Gennaro Arpaia

Nuoto, atletica, taekwondo. L’Italia sorride anche oggi alle Universiadi di Napoli e raggiunge quota 36 medaglie nel computo della classifica generale dell’evento. Una classifica che vede sempre il Giappone al primo posto (55 medaglie di cui 22 ori) ma che ora ha gli Stati Uniti all’inseguimento, capaci di superare la Cina e conquistare 46 medaglie con 20 ori.



Prima vittoria italiana di giornata con la prima medaglia azzurra nel taekwondo: ad aggiudicarsela è Antonio Flecca, medaglia di bronzo nella categoria -58 kg. L'azzurro è stato battuto in semifinale 11-10 dall'atleta della Mongolia Tumenbayar Molom, dopo aver superato per 23-26 l'australiano Johnson Presley, il cinese Xiaoy Chen al golden point e ai quarti il nipponico Seiya Higshijima con un punteggio di 18-16.



Ad illuminare la giornata, però, l’undicesimo oro italiano della manifestazione: ad aggiudicarselo è Ayomide Folorunso, che ha vinto la medaglia d'oro nei 400 ostacoli femminili col tempo di 54"74. Al traguardo, in un rinnovato stadio San Paolo, l’atleta italiana ha preceduto la sudafricana Zeney Van der Walt (55"73) e la norvegese Amalie Iuel (56"13). In serata, poi, arriva anche l’argento dalla vasca: la statunitense Carsen Meitz arriva prima di tutti, ma alle sue spalle è precisa l’italiana Linda Caponi, seconda nei 400 stile libero disputati alla Piscina Scandone. Terza è arrivata l'altra nuotatrice americana Schmidt.

© RIPRODUZIONE RISERVATA