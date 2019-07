L'ItalVolley strapazza la Francia: azzurri per l'oro contro la Polonia

di Giuliano Pisciotta

Dopo la Nazionale femminile, anche quella maschile si giocherà la medaglia d'oro nella finale di pallavolo dell'Universiade di Napoli. I ragazzi di Gianluca Graziosi lasciano un po' di ossigeno alla Francia solo nel secondo parziale, controllando più agevolmente il primo e il terzo set.



Punteggio finale di 3-0, con la spike decisiva a firma di Fabio Ricci, che spinge gli azzurri all'ultimo atto della manifestazione, il più importante. L'Italia si troverà di fronte una Polonia che, dopo aver allungato per 2-0 sulla Russia, prima si è fatta trascinare al tie-break e poi ha ritrovato il piglio giusto per aggiudicarsi la prima semifinale.



L'ultimo atto del torneo di volley maschile prevede, per domani, la gara per il bronzo alle 17.30 e la finalissima tra Italia e Polonia alle 20.30, sempre al PalaSele di Eboli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA